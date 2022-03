Harry Maguire krijgt steun van zijn ploeggenoten bij de Engelse nationale ploeg

Engeland won gisteren vlot van Ivoorkust met 3-0. Toch was het niet allemaal peis en vree bij de 'Three Lions'.

Voor de wedstrijd kreeg Harry Maguire het nodige boegeroep over zich van de Engelse fans. Dit tot groot ongenoegen van enkele van zijn ploeggenoten. Zo reageerden op Twitter op de incidenten.

Zo was Harry Kane niet tevreden over het gedrag van de Engelse supporters: "Maguire verdient deze reacties echt niet. Hij geniet de volle steun van iedereen in de kleedkamer en dat zou ook zo moeten zijn bij de fans."

Ploeggenoot Jordan Henderson reageerde ook op Twitter op de incidenten. "Wat vanavond is gebeurd, is ronduit fout", schreef Jordan Henderson. "Maguire is al geweldig geweest voor Engeland. Zonder hem waren de voorbije twee toernooien onmogelijk geweest."