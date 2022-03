🎥 Sprookje van Tissoudali duurt voort: belangrijke treffer zet Marokko op weg naar WK in Qatar

Tarik Tissoudali is zich in een recordtempo onsterfelijk aan het maken in Marokko. Na zijn knappe goal in de heenwedstrijd tegen DR Congo (1-1), mocht hij dinsdag in de terugwedstrijd in de basis starten.

Ounahi bracht Marokko in minuut 21 op voorsprong en diep in blessuretijd van de eerste helft sloeg Tissoudali genadeloos toe. Hij onderschepte de bal en bleef ijzig kalm oog in oog met de doelman van Congo. Uiteindelijk zou de wedstrijd op 4-1 eindigen, waardoor Marokko zich mag opmaken voor het WK. Met zijn twee levensbelangrijke doelpunten in amper vijf interlands is de aanvaller van AA Gent volop bezig een heldenstatus te verwerven bij de Leeuwen van de Atlas. Bij Congo kwam Théo Bongonda (KRC Genk) een kwartier voor tijd Samuel Bastien (Standard) aflossen. Oud bekende Tarik Tissoudali schiet Marokko op een 2-0 voorsprong šŸ‘šŸ‡²šŸ‡¦ pic.twitter.com/l92VuEpJRs — ESPN NL (@ESPNnl) March 29, 2022