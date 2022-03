WK-droom Colombia aan diggelen, Genk-verdediger valt uit

Geen WK in Qatar voor Colombia. De Colombianen moesten vannacht zelf winnen in Venezuela en hopen dat Peru zich verslikte tegen Paraguay. Dat gebeurde niet.

Colombia won met 0-1 op het veld van Venezuela, na een strafschop van James Rodriguez. Bij Colombia stond Daniel Munoz negentig minuten tussen de lijnen, Carlos Cuesta werd nog voor de pauze noodgedwongen naar de kant gehaald met een blessure. De komende dagen zal blijken hoe ernstig de blessure van de Genk-verdediger is.

Concurrent Peru liet in eigen huis geen steek vallen tegen Paraguay: 2-0. Hierdoor eindigt Peru de campagne op de vijfde plaats. In een intercontinentale play-off tegen Australië of de Verenigde Arabische Emiraten zal Peru strijden voor een van de laatste twee WK-tickets. Colombia finisht op plaats zes en mag zijn WK-droom voor minstens vier jaar opbergen.