Ivan De Witte wist dat de BeNeLiga een moeilijk verhaal ging worden: "Maar ook ik heb getwijfeld aan de haalbaarheid"

Ivan De Witte, de voorzitter van AA Gent, was altijd één van de pleitbezorgers voor een BeNeLiga. Hij vindt het jammer dat het plan nu weer van tafel is.

Sporza kon een reactie peilen bij Ivan De Witte over het stopzetten van de plannen om een BeNeLiga op te richten. De Witte zag de voordelen ervan, maar wist ook dat het een moeilijk verhaal zou worden. "Een gemiste kans", vindt Ivan De Witte. "De Belgische clubs hadden zeker hun niveau kunnen opkrikken in de BeNeLiga. Ik was een geweldige voorstander van het concept BeNeLiga, maar ook ik heb getwijfeld aan de haalbaarheid", geeft de voorzitter van AA Gent toe.

Vooral in Nederland waren weinig clubs het verhaal genegen vertelt De Witte: "Ik heb altijd een beetje getwijfeld of de Nederlanders voldoende stemmen zouden kunnen ronselen. Ik denk dat slechts een aantal Nederlandse clubs de BeNeLiga genegen was. Ik heb bijzonder veel respect en heel veel sympathie voor de moed en de werkijver van de voorstanders", wil De Witte graag kwijt, "maar er waren veel hinderpalen. Denk maar aan het aantal Europese tickets, aan de contracten, aan de uitdagingen op veiligheidsniveau, ..."