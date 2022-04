"Mijn focus ligt momenteel enkel op Ajax, maar in het voetbal weet je het nooit"

In een interview met het Duitse Sport1 geeft ten Hag aan volledig gefocust te zijn op Ajax. Toch sluit hij een vertrek niet uit. "In het voetbal kan alles van de ene op de andere dag veranderen. Mocht ik op een gegeven moment de volgende stap zetten, hoop ik dat de mensen dat hier begrijpen."

Manchester United

Ten Hag wordt al maanden in verband gebracht met Manchester United. Hij zou intussen ook al meermaals gesproken hebben met de clubleiding van de Engelse grootmacht. "Iedereen kent elkaar in de branche. Er zijn altijd gesprekken met vertegenwoordigers van andere clubs, dat is normaal. Manchester United is een geweldige club met geweldige fans."

Toch zou de oefenmeester al bezig zijn aan de voorbereidingen van het komende seizoen met Ajax. "We zijn al volop aan het plannen voor het nieuwe seizoen. Ik kan zeggen dat Ajax en Erik ten Hag op dit moment erg blij met elkaar zijn", sluit de Nederlander af.