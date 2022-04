Nederlandse profvoetballers, onder wie ex-speler Club Brugge, genoemd in dossier rond illegale goksite

In Nederland loopt een grootschalig onderzoek naar Edobet, een illegale goksite. Het Algemeen Dagblad laat weten dat in dat onderzoek heel wat Nederlandse profvoetballers genoemd worden.

Zo zouden Tom Beugelsdijk en Aaron Meijers, die ploegmaats zijn bij Sparta Rotterdam, hebben geïnvesteerd in Edobet, dat gerund zou worden door een criminele organisatie.

Naast de twee Sparta-spelers is ook Jordy Clasie, een Nederlands international die in het verleden nog voor Club Brugge speelde, genoemd. De pocketmiddenvelder zou in 2019 liefst 30.000 euro hebben overgeschreven naar Edobet.

Volgens de geldende reglementen mogen profvoetballers niet gokken op wedstrijden in de competitie waarin zij spelen. In Nederland kwamen eerder ook bekende namen Dirk Kuijt en Wesley Sneijder in opspraak nadat ze voor stevige bedragen gegokt zouden hebben via Edobet.