Seraing kent de intenties van Oostende niet: "We weten dat de situatie voor hen zo is"

Zaterdag staat Seraing met de rug tegen de muur en moet het absoluut winnen van KV Oostende om barrages nog te proberen ontlopen.

"We hebben hard gewerkt tijdens de interlandbreak", geeft coach Jean-Louis Garcia aan. "De werksfeer was uitstekend en de dynamiek is goed."

Intenties

"We weten dat we moeten winnen in Oostende, maar het is moeilijk inschatten wat de tegenstander gaat doen."

"We weten namelijk ook dat zij met een punt gered zijn. We kennen de intenties van Oostende dus niet. We gaan aan de kust ons voetbal proberen spelen en kansen proberen te ontwikkelen, maar we zullen ook solide moeten zijn achterin."