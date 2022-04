🎥 KV Mechelen huldigt ex-speler Igor de Camargo: goaltjesdief krijgt de handen stevig op mekaar

KV Mechelen heeft voor de laatste thuismatch van de reguliere competitie Igor de Camargo in de bloemetjes gezet.

De Belgische Braziliaan speelde tot in januari nog voor KV Mechelen, dat zijn akkoord gaf om hem naar 1B-club RWDM te laten gaan. In Sint-Jans-Molenbeek krijgt De Camargo ook in de herfst van zijn carrière nog aardig wat speelminuten. Op het moment van zijn transfer was een huldiging voor publiek niet mogelijk, die vond nu dus wel plaats.

De handen gingen stevig op mekaar voor Igor de Camargo, die ook een aandenken kreeg voor zijn periode bij Malinwa. Nog voor zijn ereronde erop zat, ging hij al even de tribunes opzoeken om de gehandicapte KVM-supporters persoonlijk te groeten. Een mooi gebaar!

De Camargo kan ook terugblikken op een mooie periode bij KV Mechelen, dat hem in de zomer van 2018 terug naar ons land haalde. De aanvaller ontpopte zich met zijn doelpunten tot één van de publiekslievelingen en had zo ook een belangrijk aandeel in de promotie naar 1A en het winnen van de Beker van België in 2019.