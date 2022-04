Van Gaal helemaal zichzelf na loting: "Ken hen niet goed" en "Kleurrijke loting"

Louis van Gaal kon door een coronabesmetting niet aanwezig zijn in Qatar toen de loting plaatsvond. Achteraf vond er wel een online persconferentie plaats om de WK-groep van Oranje te bespreken.

Met Qatar uit pot 1 hebben de Nederlanders alleszins al meteen het zwakste land uit die pot getrokken. Verder kwamen ook nog Senegal en Ecuador uit de trommel. "Ik hoorde op tv de term kleurrijke loting en dat vond ik wel een goede uitdrukking. Met Senegal treffen we de winaar van de Afrika Cup dus makkelijk wordt dat niet", vindt Van Gaal.

Er zal alleszins veel scouting aan te pas komen bij Nederland om de tegenstander goed te leren kennen. "Eigenlijk ken ik de landen niet zo goed, ik kan er weinig over zeggen. Gelukkig hebben we goede scouts die nu te tegenstander gaan analyseren", geeft Van Gaal toe.

Maar als ervaren rot in het vak, en ook op WK's en EK's, hecht Van Gaal niet zo veel belang aan de loting. Later in het toernooi wordt het pas echt spannende weet hij. "In 2014 hadden we met Spanje, Chili als Zuid-Amerikaans topland en de vechtersbazen uit Australië een heel zware loting en toen gingen we door na 3 zeges in de groepsfase", herinnert hij zich.