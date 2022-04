Walter Baseggio duidelijk: "Mister Michel zou zoveel geduld niet gehad hebben" en "Dat zou regelrechte ramp zijn voor Anderlecht"

Walter Baseggio was decennia lang verbonden aan RSC Anderlecht. De gewezen creatieveling ziet dat er een nieuwe mentaliteit is ingeslopen in het Lotto Park.

"Twintig jaar geleden zou Mister Michel niet zoveel geduld hebben gehad als dat er nu geduld is", aldus Baseggio duidelijk in Het Laatste Nieuws. Geduld "Als Anderlecht nu geen play-off 1 haalt, dan zou dat een regelrechte ramp zijn. De mentaliteit is hier wat veranderd, ze zijn snel tevreden." "Er is beterschap, zeggen ze dan. Maar beterschap is niet genoeg voor Anderlecht. Dit is het vierde seizoen van het nieuwe bestuur, het derde van Kompany. Het blijft met ups en downs gaan."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Anderlecht - Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (03/04).