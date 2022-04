🎥 Vol op de kuit! Westerlo gaat verdediger na rode kaart dit seizoen niet meer terugzien op het veld

Veel duidelijker kan een rode kaart niet worden. In blessuretijd tijdens de match tegen Lommel beging Westerlo-verdediger een smerige fout op de doorgebroken Rafik Belghali. Volgens de indicatieve tabel van de Pro League ziet het er niet naar uit dat we hem dit seizoen nog in actie zien.

De tackle van Mabea was vol op de kuit van Belghali. Toen stond het wel al 2-1, alle doelpunten vielen voor rust. Bij Westerlo hadden ze graag hun feestje gisteren gebouwd, maar nu is het afwachten of RWDM vandaag nog punten laat liggen in Deinze. 🟥 | Een directe rode kaart voor Kouya Mabea in blessuretijd. 😱🚨 #LOMWES pic.twitter.com/hwds165syC — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 2, 2022

