Anderlecht rondt transfer van Belgisch jeugdinternational af

Anderlecht heeft zijn jeugdkern versterkt met Ismaël Baouf. De 15-jarige rechtsachter komt over van Charleroi.

Baouf is ook Belgisch jeugdinternational en speelde al 3 matchen voor de U16. De rechtervleugelverdediger komt over van de jeugd van Charleroi, waar hij sinds 2016 speelde. Hij is de zoon van ex-prof Rachid Baouf.

Opvallend: advocaat Sven Mary rondde de deal af, samen met Steve Nerinckx.