Opluchting in Deurne-Noord: Antwerp zeker van Champions' Play-Offs na puntenverlies AA Gent

Antwerp ging zaterdag gevleid met de zege aan de haal bij OHL. Bij de Great Old besefte iedereen dat de driepunter levensbelangrijk was in de race naar de top vier. Een dag later is zijn de Champions' Play-Offs een feit voor de ploeg van Brian Priske.