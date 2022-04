📷 OHL-speler neemt na twee seizoenen afscheid van de club: "Bedankt voor alle steun"

Na twee seizoenen komt er een einde aan het avontuur van Rafael Romo bij OHL. Het contract van de Venezolaanse doelman loopt straks af, maar de Leuvenaars maakten geen aanstalten om de verbintenis te verlengen.

Rafael Romo, die eerder in ons land ook al voor Beerschot speelde, kwam in 2020 transfervrij over van het Deense Silkeborg. De 15-voudige international ontpopte zich meteen tot titularis. Ook dit seizoen begon Romo onder de lat, maar na enkele mindere prestaties moest de boomlange Venezolaan wijken voor Alex Runarsson.

Het aflopend contract van Romo wordt niet verlengd bij OHL. De 32-jarige doelman nam via Instagram afscheid van de OHL-fans. "Gisteren was mijn laatste wedstrijd aan Den Dreef als OHL-speler. Helaas werd het geen zege voor ons en kon ik er niet van genieten op het veld. Ik wil alle fans bedanken voor hun steun tijdens mijn twee seizoenen bij deze club."