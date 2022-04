"Inter moet na Lukaku en Hakimi opnieuw belangrijke spelers verkopen"

Internazionale moet komende zomer opnieuw belangrijke spelers verkopen. Het heeft alles te maken met de financiële situatie van de kampioen van Italië. Eigenaar Suning Holdings is zwaar getroffen door de coronacrisis.

Vorige zomer vertrokken met Romelu Lukaku (Chelsea) en Achraf Hakimi (PSG) al twee sterkhouders bij de Nerazzurri, het jaar voordien moest Inter Mauro Icardi naar de Parijzenaars laten gaan. Maar daarbij zou het volgens de Italiaanse krant Corierre della Sera niet blijven. "Meer pijnlijke verkopen zullen nodig zijn, meer dan één."

Lautaro Martinez en Stefan De Vrij

Zo zouden Martinez, topschutter dit seizoen bij Inter met 14 competitietreffers, en rots in de branding Stefan De Vrij de volgende in de rij moeten worden. Volgens het Britse Football.London zou Tottenham geïnteresseerd zijn in beide spelers. De Vrij zou transfervrij naar de Londenaars kunnen vertrekken, bij de transfer van Martinez zou een bedrag van 80 miljoen euro gemoeid zijn, aangezien de Argentijnse aanvaller recent nog zijn contract bij Inter verlegende tot 2026. Naast Tottenham zou ook Arsenal geïnteresseerd zijn in de Argentijnse aanvaller.