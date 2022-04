Thibo Somers eerde Van Damme met zijn goals tegen Gent: "Vechtlust getoond die Miguel heel zijn leven toonde"

Het afscheid van Miguel Van Damme, het eerbetoon voor hem tegen Gent: Thibo Somers en zijn ploegmaats hebben heel emotionele dagen achter de rug.

In Extra Time kaartte Somers nog eens aan wat het overlijden van Van Damme deed met de hele Cercle-familie. "Het moet allemaal nog wat doorsijpelen, het is een zware week geweest. We wisten wat er zat aan te komen, maar als het nieuws komt, komt dat toch dubbel zo hard binnen."

Het heeft wellicht geholpen dat Cercle ook op afzondering ging en spelers, stafleden en bestuur zo dicht bij mekaar waren. "De begrafenis een dag voor de match was mentaal heel zwaar. Gelukkig konden we in het hotel nog vertellen over Miguel."

En dan kwam die wedstrijd tegen Gent: dankzij de doelpunten van Somers hield Cercle de Buffalo's op een gelijkspel. "Ik was gelukkig dat we nog een puntje uit de brand konden slepen hebben tegen Gent. Jammer dat we niet konden winnen voor Miguel, maar we hebben toch de vechtlust getoond die hij heel zijn leven getoond heeft. Blij dat we toch iets hebben kunnen doen voor hem."