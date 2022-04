📷 Liverpool speler krijgt stok naar het hoofd gegooid na doelpunt

Liverpool won gisteren de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League op het veld van Benfica met 1-3. De uitblinker met een goal en een assist was nieuwe aanwinst Lu├şs Diaz, tot grote ergernis van de Benfica supporters.

Luís Diaz (overigens ex-Porto) speelde gisteren de pannen van het dak in het Estádio da Luz. Met een knappe assist en idem doelpunt was hij erg belangrijk in de 1-3 overwinning van Liverpool.

Tijdens het vieren van zijn eerste doelpunt in de CL voor Liverpool gooide een supporter een stok richting de Colombiaan. Gelukkig raakte de supporter niemand. Diaz werd door zijn verleden bij Porto de hele wedstrijd lang uitgefloten, maar wat zal hem dat deren.