Ronald Koeman na de overeenkomst met de KNVB: "Niet uit onvrede vertrokken bij Oranje"

Ronald Koeman neemt na het WK in Qatar over van de zieke Louis Van Gaal. Koeman en de Nederlandse voetbalbond hebben een overeenkomst tot en met het WK in 2026.

Voor Koeman is het een terugkeer naar het oude nest. Nadat hij tussen februri 2018 en augustus 2020 al eerder bondscoach was van het Nederlands voetbalelftal “Ik kijk uit naar de nieuwe samenwerking. Een kleine anderhalf jaar geleden ben ik bepaald niet uit onvrede bij het Nederlands elftal vertrokken." "Mijn verblijf voelde goed, de resultaten waren goed en de klik met de internationals was goed. We gaan straks op die ingezette weg verder. Dat staat vast voor mij", vertelt Ronald Koeman via de officiële kanalen van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond.