Ronald Koeman opvolger van de zieke Louis Van Gaal bij Nederlands voetbalelftal

Ronald Koeman neemt het vanaf 1 januari 2023 over bij het Nederlands voetbalelftal. De huidige bondscoach van Nederland Louis Van Gaal, die sinds 2020 kampt met een ernstige vorm van prostaatkanker, had eerder al gezegd dat hij het na het WK in Qatar voor bekeken houdt.

Ronald Koeman neemt het begin volgend jaar het Nederlands voetbalelftal over van de zieke Louis Van Gaal. Voor Koeman is het een terugkeer naar het oude nest: tussen februari 2018 en augustus 2020 stond hij al aan het roer van 'Ons Oranje'.

Koeman verliet in 2020 Nederland voor zijn droomclub in Barcelona, maar dat was geen groot succes. Nu keert hij terug naar zijn vorige werkgever. Waar hij Nederland opnieuw naar de top bracht met een Nations League-finale en een kwalificatie voor het EK in 2020.

De huidige bondscoach had eerder al gezegd dat het WK in Qatar het laatste wapenfeit zou zijn voor de 70-jarige Van Gaal.