Kompany deed een belofte aan Refaelov toen hij tekende: "Ik besef in elk geval dat hij gelijk had"

Lior Refaelov heeft zich zijn overstap naar Anderlecht nog geen moment beklaagd. Toen hij tekende voor paars-wit had Vincent Kompany immers grote plannen met hem en die komen ook uit.

"Het potentieel van de club was wel voor iedereen duidelijk, denk ik", zegt hij in Knack VIP. "Bovendien heb je de visie van Vincent Kompany, zijn ervaring als speler van Manchester City gedurende al die jaren... Hij heeft ook met een van de beste coaches ter wereld gewerkt. Ik wilde die visie, die filosofie, van nabij meemaken. Niet alleen om te voetballen, maar ook om mijn kennis van het voetbal te verruimen met een nieuwe aanpak. Zelfs nu leer ik nog dingen die ik in mijn tien jaar in België nog nooit gezien had."

Kompany had zelfs een doorslaggevend argument tijdens de onderhandelingen. "Onlangs dacht ik nog aan wat Vincent me zei net voordat ik tekende: 'Je zult zien, het zal het doeltreffendste seizoen uit je carrière worden.' En daar zijn we goed naar op weg. Ik besef in elk geval dat hij gelijk had."