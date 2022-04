🎥 Mourinho op weg om handtekeningen aan Noorse kinderen uit te delen, maar dan gebeurt dit...

In de vrieskou stond een groep Noorse kinderen te wachten achter een hek en Mourinho wou tijd voor hen vrijmaken. Maar toen de sneeuwbal naast hem viel, beende hij nijdig weg en de kinderen bleven zonder handtekening achter.

Mourinho is met AS Roma in Noorwegen om er Bodø/Glimt partij te geven in de Conference League. Die versloegen de Italianen eerder op het seizoen al eens met 6-1.

Mourinho was on his way to meeting fans in Norway when someone from the crowd threw snow at him making turn away. Ruined it for everyone pic.twitter.com/1y1HzqRHrq