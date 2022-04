Volledige spelerskern Union op bezoek in Kazerne Dossin: "Het laat echt niemand onberoerd en zorgt voor extra bewustwording"

De voltallige spelerskern en technische staf van Royale Union Saint-Gilloise bezochten woensdagmiddag Kazerne Dossin. De delegatie kreeg een rondleiding uit het specifiek uitgewerkte Pro League-aanbod, dat inzichten biedt in massadynamieken en de gevaren van wij-zij-denken in een voetbalstadion.

Lorin Parys, CEO van de Pro league: “De Brusselse competitieleider nam zelf het initiatief voor dit bezoek en daar zijn wij erg blij mee. Zo krijgt de maatschappelijke motor van voetbal ook voor de schermen de ambassadeurs waar elke fan naar opkijkt.”

Philippe Bormans, CEO van Union: "Bij Union hechten we er belang aan dat onze spelers, stafleden en ander personeel bewust in het leven staan. Het belang van dit bezoek kan dus niet overschat worden, het laat echt niemand onberoerd en zorgt voor extra bewustwording."

Lorin Parys: “We hebben met de Pro League en Kazerne Dossin een leertraject uitgewerkt voor fans die een stadionverbod opgelegd krijgen wegens racisme. In zo’n gepersonaliseerd traject werken we aan inzicht in de dynamieken en gevolgen van racisme. Daarnaast hebben we een preventief aanbod voor onze clubs aan de hand van voorbeelden uit het voetbal. De samenleving eindigt niet aan de poorten van het stadion, dus moeten we racisme samen bestrijden. De professionele voetbalclubs in België nemen alvast hun verantwoordelijkheid. Voor de spelers, voor de fans, voor die ballenjongen en dat ballenmeisje aan de zijlijn is de boodschap duidelijk: voor racisme is er geen plek in onze stadions.”

Tomas Baum, directeur kazerne Dossin, waardeert het signaal. “Dat een topploeg op eigen initiatief het verhaal van Kazerne Dossin wil horen, toont dat onze inspanningen om de voetbalwereld te sensibiliseren rond racisme en discriminerende spreekkoren opgemerkt worden. We maken hier samen met de Pro League verder werk van.”