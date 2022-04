'Mehdi Bayat is in alle stilte eigenaar geworden van deze Belgische eersteklasser'

Sporting Charleroi is sinds kort eigendom van... Mehdi Bayat. De voormalige voorzitter van de KBVB had al langer de touwtjes in handen op Mambourg, maar is sinds kort ook op papier de baas.

La Dernière Heure weet dat Mehdi Bayat in alle stilte de aandelen van Fabien Debecq heeft overgenomen. De zakenman bleef dan wel in de schaduw, maar Sporting Charleroi was tot voor kort wel zijn eigendom. De overdracht zou plaatsgevonden hebben in maart 2021. Het zou ook meteen verklaren waarom een tweetal maanden later plots vertrok als voorzitter van de KBVB.