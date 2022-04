Na Standard zet 777 Partners zijn zinnen op Franse club

Red Star staat op dit moment op plaats elf in de Franse derde klasse. Een promotie naar de Ligue 2 zal ten vroegste voor volgend seizoen zijn.

Red Star komt mogelijk in Amerikaanse handen, want 777 Partners voert gesprekken met de voorzitter van de club om de overname af te ronden. 777 Partners is de nieuwe eigenaar van Standard. De Amerikaanse investeerders hebben ook Genoa in de portefeuille en bezitten aandelen van Vasco da Gama en Sevilla.

"Verschillende partijen hebben zich gemeld voor deze overname. Ik heb beslist om de gesprekken met 777 Partners te intensifiëren. Hun vastberadenheid en het begrip dat ze tonen voor waar deze club voor staat, hebben het verschil gemaakt. Ik ben ervan overtuigd dat Josh Wander en zijn team strikt zullen waken over de waarden van deze club", liet Red Star-voorzitter Patrice Haddad weten.