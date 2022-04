Rondje op de Europese velden: Tienkoppig West Ham houdt Lyon in bedwang, Barça kan niét winnen in Duitsland

De eerste heenwedstrijden van de kwartfinales in de Champions League zijn achter de kiezen, maar ook vanavond werd er gevoetbald op de Europese velden. Een overzicht uit de Europa League én Conference League.

West Ham United 1 - 1 Olympique Lyonnais

Olympique Lyonnais kon vanavond niet profiteren van een helft tegen tien Engelsen. Aaron Cresswell kreeg vlak voor de koffie een rode kaart, maar West Ham United kwam alsnog op voorsprong via Jarrod Bowen. Tanguy Ndombele zorgde uiteindelijk voor het gelijkspel.

Eintracht Frankfurt 1 - 1 FC Barcelona

Eintracht Frankfurt leek lange tijd op weg naar een stunt. Meer zelfs: de Duitsers hadden de score eigenlijk altijd verder moeten uitdiepen, maar een klasseflits van FC Barcelona zorgde uiteindelijk voor het deksel op de neus. Voor de volledigheid: het Catalaanse doelpunt werd gescoord door Ferran Torres.

© photonews

Leicester City 0 - 0 PSV

The Foxes en de Lampenclub hielden elkaar vanavond perfect in evenwicht. We willen maar zeggen: het wordt héél spannend in Eindhoven. Youri Tielemans stond bij de thuisploeg negentig minuten op het veld.

Europa League

07/04/2022 18:45 RB Leipzig - Atalanta 1-1 07/04/2022 21:00 Eintracht Frankfurt - Barcelona 1-1 07/04/2022 21:00 West Ham Utd - Lyon 1-1 07/04/2022 21:00 Braga - Rangers FC 1-0

Conference League