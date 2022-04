Verwarring troef rond iconisch Maradona-shirt, dat weldra geveild wordt: "Niet het shirt dat mijn vader droeg in de tweede helft"

Veilinghuis Sotheby's maakte onlangs bekend dat ze het iconische shirt van Diego Maradona zouden veilen. In dat shirt scoorde Maradona op het WK 1986 twee keer in de legendarische kwartfinale tegen Engeland.

Diego Maradona nam doelman Peter Shilton en de scheidsrechter te grazen met de Hand van God. Minuten later maakte hij dat goed met een onnavolbare solo. Sotheby's zal weldra het shirt van Diego Maradona onder de hamer laten gaan. Dalma, de dochter van Maradona, laat echter weten dat het niet om het echte shirt gaat.

"Dit is absoluut niet het shirt dat mijn vader tijdens die tweede helft droeg", vertelde ze op een Argentijnse radiostation. Steven Hodge ruilde na afloop van shirt met Maradona, waarna het uiteindelijk in een museum in Manchester belandde. Dalma Maradona beweert nu dat Hodge het shirt heeft dat Diego tijdens de eerste helft droeg. En dus niet hét shirt waarin Diego Maradona zijn twee iconische doelpunten maakte.

"Ik weet zeker dat Hodge dat shirt niet heeft, want ik weet namelijk wie het wél heeft. Maar ik zal hier niet zeggen wie het shirt dan wél in zijn bezit heeft."

Zelf een bod doen op het shirt van Maradona? De veiling loopt van 20 april tot 4 mei. Let wel, Sotheby's verwacht dat het stukje textiel voor minstens vier miljoen euro onder de hamer gaat.