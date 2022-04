Voor het eerst in meer dan twee jaar: Anderlecht houdt open training voor bekerfinale

Door de coronapandemie en het feit dat Anderlecht zijn trainingen meestal gesloten houdt, is het al meer dan twee jaar geleden dat de fans van paars-wit nog eens een training konden bijwonen. Volgende week krijgen ze die kans.

Anderlecht traint woensdag, vijf dagen voor de bekerfinale, immers in het Lotto Park en laat iedereen binnen. Geïnteresseerden moeten zich wel inschrijven. Voor Anderlecht is de bekerfinale één van de belangrijkste wedstrijden in de laatste vijf jaar. Ze kunnen zich meteen plaatsen voor Europees voetbal en met een gerust gemoed de play-offs aanvatten.