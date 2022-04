Bijzonder: Liverpool betaalt transfersom voor transfervrije aanwinst

The Reds betalen 5 miljoen euro, plus 2,7 miljoen aan bonussen. Dat is bijzonder, omdat Carvalho een aflopend contract heeft. Liverpool wil de goede relatie met Fulham echter beschermen en de overeenkomst die in januari werd gesloten respecteren. De twee Engelse clubs waren op de slotdag van de transfermarkt voorbije winter al akkoord, maar toen werd de transfer niet op tijd afgerond.

Carvalho maakt dit seizoen indruk in de Engelse tweede klasse. In 29 optredens was de creatieve middenvelder goed voor 7 goals en 7 assists. Hij zal meteen aansluiten bij de selectie van Jürgen Klopp. Volgens Romano zijn er nog geen plannen om hem weer te verhuren.

Excl: Fabio Carvalho to Liverpool, here we go. Done deal. Medical already completed with Fulham permission. 5 million fee plus 2.7m add ons, sell-on clause included. Contract until 2027. 🔴🇵🇹 #LFC



NO plan to loan him back. Announcement in May.



