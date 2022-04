UEFA scherpt financiële regels voor salarissen en transfers aan

De Europese voetbalbond UEFA heeft nieuwe, strengere regelgeving opgesteld voor een 'eerlijk speelveld op financieel gebied om te zorgen voor financiële duurzaamheid bij voetbalclubs'.

De grootste innovatie in de nieuwe reglementen is de introductie van een zogenoemde 'teamkostenregel'. Slechts zeventig procent van de omzet mag nog geïnvesteerd worden in voetbal-gerelateerde uitgaven. Hieronder vallen de salariskosten, transferuitgaven en vergoedingen aan zaakwaarnemers.

De nieuwe regels worden met ingang van juni geleidelijk ingevoerd om clubs tijd te geven om zich aan te passen. Het is de eerste hervorming sinds de invoering van Financial Fair Play (FFP) in 2010. Clubs die de regels overtreden kunnen volgens de Europese bond financiële sancties en sportieve strafmaatregelen tegemoetzien.