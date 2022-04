📷 Poolse fans niet mals voor tegenstander en maken tifo van Poetin die de strop krijgt

Niet in Rusland zelf want als daar steunbetuigingen komen aan het Oekraïenste volk of als Poetin daar bekritiseerd wordt, gaat de stekker meteen uit het stopcontact en wordt de uitzending gestop. In andere landen blijft het 'beperkt' tot steunbetuigingen voor Oekraïne en oproepen om de oorlog te stoppen.

In Polen gaan ze nog een stapje verder. Tijdens de wedstrijd tussen Lech Poznan en Legia Warschau toonden de bezoekende fans ene tifo waarop de Russische president te zien was met een strop om de nek. De supporters van Legia hadden deze wedstrijd doelbewust uitgekozen omdat Lech Poznan nauwe banden heeft met het Russische Spartak Moskou.

09/04/2022 ⚽️🏟🇵🇱

Lech Poznań - Legia Warszawa 1-1



The Polish Classic match between these two big clubs left no one cold today. Easily to say there is a tinnitus in my ears for next couple of days! Legia fans gave their opinion of Putin and Lech & Spartak friendship. #LPOLEG pic.twitter.com/C71X9fx8ok