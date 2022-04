🎥 Ajax haalt achterstand op en wenst aanwezige Louis Van Gaal veel sterkte in strijd tegen ziekte

Een schokgolf ging door de voetbalwereld vorige week toen Louis Van Gaal bekendmaakte dat hij strijdt tegen prostaatkanker.

De Nederlandse bondscoach had zelfs al meerdere bestralingen achter de rug maar besloot om het nieuws pas later bekend te maken. Volgens de flamboyante Van Gaal zelf zal hij er niet van dood gaan.

Van Gaal was vanavond te gast in de Johan Cruyff-ArenA waar hij Ajax een 0-1 achterstand na een blunder van doelman Onana zag omkeren in een 2-1 overwinning tegen de voorlaatste Sparta Rotterdam.

Voor de wedstrijd droegen de spelers allemaal een shirt om Van Gaal sterkte te wensen en ook op het scherm in het stadion kwam er een steunbericht. De Nederlandse bondscoach was duidelijk verrast met het gebaar van de Ajacieden.