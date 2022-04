Antoine Lejoly is tevreden over de kansen die hij krijgt bij Beerschot: "Ik wil volgend jaar eerste doelman zijn"

Derde doelman, Antoine Lejoly en ondertussen twee wedstrijden op rij onder de lat bij Beerschot is blij met de kans die hij krijgt. Het jeugdproduct van Standard kwam drie seizoenen geleden terecht in Antwerpen.

In een interview met de Gazet van Antwerpen deelt Antoine Lejoly zijn eerste ervaringen als eerste doelman van Beerschot. "Aanvankelijk werd ik gehaald als tweede doelman, nadien werd ik derde keuze. Niet gemakkelijk om te aanvaarden. Elke doelman wil graag op het veld staan en dit seizoen heb ik gelukkig wedstrijden met de reserven kunnen spelen. Vorig seizoen lag die competitie stil door corona en heb ik over heel het seizoen slechts dertig minuten gespeeld. Dat was tijdens een oefenwedstrijd tegen Westerlo op mijn verjaardag. Altijd trainen, maar nooit spelen weegt zwaar op een speler", zegt Lejoly.

Nu krijgt de jonge Belg zijn kans tussen de palen bij Beerschot. "Ik heb nooit getwijfeld. Ik heb elke dag hard gewerkt. Ik bleef hopen dat ik mijn kans wel zou krijgen. Door omstandigheden krijg ik die nu en het smaakt naar meer. In mijn twee vorige wedstrijden tegen STVV en Club Brugge kreeg ik zes tegengoals, maar het hadden er meer kunnen zijn. Na de wedstrijd tegen Club Brugge kreeg ik veel schouderklopjes en berichtjes. Ik denk dus wel dat ik tevreden mag zijn over mijn niveau", besluit de doelman.

Morgen speelt Lejoly zijn derde wedstrijd van het seizoen tegen de leider Union SG. "Ik verwacht opnieuw veel kansen voor de tegenpartij. Maar het is wel een wedstrijd om naar uit te kijken, in een vol stadion tegen een sterke tegenstander. Ik ga mijn best doen en ook proberen te genieten", blikt Lejoly vooruit.

De doelman van Beerschot ligt nog één jaar onder contract in Antwerpen. "Ik heb een optie om tot 2024 op het Kiel te blijven. Ik weet niet wat de club met mij van plan is. Ik hoop natuurlijk dat ik volgend jaar eerste doelman mag worden in 1B, maar de club kan me dat niet garanderen. Dat begrijp ik ook wel. Ik wil volgend seizoen knokken voor een basisplaats", verklaart de 24-jarige Lejoly.