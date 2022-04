Kylian Hazard loodst RWDM met twee doelpunten voorbij Waasland-Beveren

Het is u misschien ontgaan maar afgelopen winter is Kylian Hazard door Cercle Brugge uitgeleend aan RWDM. Vanavond was Hazard goed voor zijn eerste doelpunten voor de Brusselse club en dat leverde RWDM de overwinning op tegen Cercle Brugge.

In 1B zijn de prijzen al uitgedeeld twee speeldagen voor het einde: Westerlo is kampioen, Virton zakt en RWDM speelt als tweede barrages tegen Seraing om uit te maken wie er volgend jaar in 1A en 1B zit.

Dat was vooral een streep door de rekening van Waasland-Beveren dat vorig jaar naar 1B zakte en zo snel mogelijk terug wou stijgen. Op de voorlaatste speeldag moesten ze naar RWDM en konden ze een prestigeoverwinning pakken.

Maar RWDM toonde zich de sterkste ploeg dankzij twee doelpunten van Kylian Hazard, zijn eerste doelpunten in het shirt van RWDM. De bezoekers scoorden in de 80e minuut de aansluitingstreffer maar kwamen niet meer dichter. In de 90e minuut moest Defourny nog op de lijn redding brengen of Vukotic had de 2-2 gemaakt.