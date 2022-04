Son trapt Tottenham met hattrick tegen Aston Villa naar top 4 in Premier League

Er stond zaterdag geen maat op Heung-Min Son. De Zuid-Koreaan scoorde zorgde voor drie doelpunten in de ruime 0-4 zege van Tottenham op het veld van Aston Villa.

Son zette Tottenham al na drie minuten op rozen door de 0-1 te maken. Wat verder volgde was geen gemakkelijke wedstrijd voor de bezoekers want Aston Villa dwong Lloris tot 7 saves in de eerste helft alleen, een record voor een doelman van Tottenham.

In de tweede helft kwamen de Spurs opnieuw snel op voorsprong, ditmaal via Kulusevski. De Zweed vond de ruimte om te trappen en verschalke Martinez. Het vat was af bij Villa en de Spurs profiteerden optimaal. Son wist nog tweemaal te scoren en bezorgde Tottenham zo een ruimte zege.

Combinatie nummer 4⃣0⃣ voor het duo Kane & Son! 🤝⚽ pic.twitter.com/8FkckuClAW — Play Sports (@playsports) April 9, 2022

De Spurs staan nu op de 4e plaats in de Premier League, 3 punten voor stadsrivaal Arsenal. De Gunners hebben wel nog een wedstrijd tegoed. West Ham United volgt al op 6 punten.