PSG-sterren vlammen eindelijk... Wat als...? "Jammer dat het nu pas gebeurt"

Een hattrick voor zowel Mbappe als Neymar en drie assists voor Lionel Messi... PSG vlamde tegen Clermont. De drie sterren vonden elkaar blindelings, terwijl dat eerder dit seizoen amper gebeurde. De vraag stelde zich dan ook: "Wat als...?"

Wat als ze elkaar sneller hadden kunnen vinden? "Ja, het is jammer dat het nu pas gebeurt. Maar er waren ook verschillende omstandigheden die het proces vertraagden. We zijn drie spelers met veel kwaliteiten en we proberen elkaar zo goed mogelijk te helpen. Dat is wat je vandaag ook zag", zei Mbappé bij Canal+ over de samenwerking met Messi en Neymar.

De uitschakeling in de Champions League door Real Madrid kwam zwaar aan in Parijs, dat al jaren de droom van de hoogste eer najaagt. "Soms gaat het zo in het leven. Je wint en verliest, maar je moet vooruit blijven kijken. Er is pijn geweest en die is nog steeds voelbaar, maar je moet positief blijven. We moeten laten zien dat we een grote club zijn, een groot team dat speelt voor de prijzen. Volgens mij is de weg niet lang meer."