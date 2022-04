Atlético Madrid moet hun stadion gedeeltelijk sluiten tegen Manchester City

Atlético Madrid zal niet voor een vol huis kunnen en mogen aantreden van de UEFA tegen Manchester City. Dit na discriminerend gedrag van enkele fans in de heenmatch.

Op de website van de Spaanse krant Marca is in een video gepubliceerd waar dat supporters een nazigroet doen in het Etihad Stadium. Volgens de Manchester Evening News arresteerde de plaatselijke politie meerdere personen en zijn er procedures geopend vanwege racisme en geweld.

De UEFA heeft nu ook ingegrepen en er dienen minstens 5000 zitjes leeg te blijven. Tegelijkertijd moet er op de lege plek een groot spandoek komen met #NoToRacism.

Atlético Madrid moet proberen een 1-0 nederlaag goed te maken tegen Manchester City. Deze wonnen de heenwedstrijd dankzij een doelpunt van Rode Duivel Kevin De Bruyne.