Mazzù over het succes van Union: "Mentaliteit, zelfopoffering en de absolute wil om het doel te bereiken"

Union Sint-Gillis is de verdiende winnaar van de reguliere competitie. De mannen van Felice Mazzù speelden een knap seizoen en willen dit nu verderzetten in de play-offs.

Felice Mazzù is met Union aan een uitzonderlijk sterk seizoen bezig. Na 34 speeldagen staan de Brusselaars nog steeds op kop in het klassement. De reden voor al dat succes is volgens de trainer van Union: "Mentaliteit, zelfopoffering en de absolute wil om het doel te bereiken". Zelf draagt hij ook zijn steentje bij aan het succes van de traditieclub. "Liefde voor mijn groep, communicatie en de wil om evenveel te slagen als zij", legt Mazzù uit aan RTBF.

De felicitaties stromen van overal binnen voor Union en zijn coach. Zelfs andere Belgische clubvoorzitters feliciteerden Felice Mazzù al met zijn successen van dit seizoen. Toen de trainer van Union in 2019 nog ontslagen werd bij Genk leek het of Mazzù geen geschikte trainer was om een topploeg te trainen, maar nu heeft hij eigenhandig van Union een topclub gemaakt. "Ik heb mijn verantwoordelijkheden en daarom heb ik me heropgebouwd naar wie ik ben en niet naar wat anderen van mij dachten. Daarom zijn er voor mij geen wraakgevoelens", legt Mazzù uit. Of de coach ook volgend jaar nog aan het roer van Union zal staan is nog niet duidelijk. "Ik maak mijn project bij Union af, ik ben een projectmens", besluit Mazzù.