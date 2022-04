Officieel: contract Bätzner bij KV Oostende wordt verlengd

Het is officieel, het contract van Nick Bätzner bij KV Oostende wordt met een seizoen verlengd.

Vannamiddag maakte KV Oostende bekend dat de optie in het contract van Nick Bätzner gelicht werd. Zo wordt zijn contract automatisch met een seizoen verlengd. De 22-jarige Duitser is nu tot de zomer van 2024 aan de club verbonden. In de zomer van 2020 haalde KV Oostende de middenvelder transfervrij weg bij het tweede elftal van Stuttgart.

Op twee seizoenen tijd speelde Bätzner al 58 wedstrijden voor de Kustboys. Daarin wist hij vier keer te scoren en gaf hij in totaal zeven assists. Momenteel heeft de Duitse middenvelder een marktwaarde van meer dan anderhalf miljoen. Dat maakt hem de speler met de zesde hoogste marktwaarde bij KV Oostende. Enkel Makhtar Gueye, de gehuurde Kjell Scherpen, Maxime D'Arpino, winteraanwinst Kyle Duncan en Kenny Rocha Santos doen beter.