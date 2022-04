Fans roeren zich bij Manchester United: oproep tot protest tegen Amerikaanse eigenaars

De fans van Manchester United zijn de gang van zaken bij hun club beu. Onder het beleid van de familie Glazer, de Amerikaanse eigenaars, zijn ze steeds verder afgezakt van hun eerdere status.

The 1958, een groep fanatieke fans, heeft opgeroepen om voor de match tegen Norwich City van komend weekend massaal te protesteren. Daarbij zou het niet om een actie gaan zoals tegen Liverpool, toen de match moest uitgesteld worden. Ze willen dat alle fans pas om 16u17 het stadion binnenkomen, één minuut voor elk jaar dat de Glazers eigenaar zijn.

“Dit wordt geen vergelijkbaar protest als tegen Liverpool”, schrijft de supportersgroep op Twitter. “Wij geloven dat dit een eenmalige unieke gebeurtenis was. Dit is het begin van constante, intense, legale en vreedzame protesten en acties tegen onze eigenaren. We hebben jullie nodig - we hebben elkaar nodig, we hebben iedereen nodig om hun verschillen opzij te zetten. Sommige dingen zijn het waard om voor te vechten."