Geen play-off 1, maar Gent stond er dit seizoen eigenlijk amper in: "Het is er altijd iets geweest, hé"

KAA Gent had tot de laatste speeldag uitzicht op een plaats in play-off 1, maar de Oost-Vlamingen moeten echter tevreden zijn met een ticket voor play-off 2. Marc Degryse vindt dat in de eigen boezem gekeken moet worden.

Op de voorlaatste speeldag beschikte KAA Gent nog over de betere papieren, maar een (buitenspel?)doelpunt van Tibo Somers zorgde ervoor dat de Buffalo’s niet verder kwamen dan een gelijkspel tegen Cercle Brugge.

“De Buffalo’s horen thuis in de Champions’ Play-Off”, vindt ook Marc Degryse in Het Laatste Nieuws. “Maar Gent moet in de spiegel kijken. Het heeft een reden dat ze nagenoeg een volledig seizoen buiten de top vier hebben gestaan.”

“De competitiestart was heel slecht”, haalt de voormalige Rode Duivel enkele redenen aan. “Ze waren niet efficiënt genoeg, de wedstrijden in de Conference League kwamen erbij, Tarik Tissoudali was naar de Afrika Cup,... Het is altijd iets geweest, hé.”