Klopp rekent zich al rijk en roteert volop voor terugwedstrijd kwartfinale Champions League

Kan het nog misgaan voor Liverpool in de Champions League vanavond? Volgens Liverpool-trainer Jurgen Klopp klaarblijkelijk niet.

Liverpool ging vorige week met 1-3 tegen en in Benfica. Luis Diaz zorgde in de 87e minuut voor het derde doelpunt waardoor Liverpool met een extra buffer Benfica ontvangt vanavond.

En Klopp is ervan overtuigd dat die twee doelpunten verschil genoeg zijn om Benfica te ontvangen op Anfield Road want hij wijzigt zijn ploeg op maar liefst 7 plaatsen. Enkel Alisson, Konaté, Keita en Diaz mogen blijven staan, ofwel één vaste pion in elke linie. Bij Benfica staat Jan Vertonghen zoals verwacht wel gewoon aan de aftrap.

In die andere halve finale tussen Manchester City en Atlético Madrid start Kevin De Bruyne aan de wedstrijd. Phil Foden was vorige week nog invaller maar nu basispion en Sterling begint opnieuw op de bank. Ook Belgisch talent Roméo Lavia zit op de bank. Bij Atlético heeft Simeone geen plek voor Carrasco in zijn starting eleven.