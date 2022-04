Nederlandse legende is zeker: "Die buitenkant voet van Modric, die heeft De Bruyne ook"

Als Belg ruikt het altijd wat naar chauvinisme om te zeggen dat Kevin De Bruyne de beste middenvelder ter wereld is. Maar als een Nederlander het ook zegt, zijn we toch eerder geneigd om het helemaal te geloven.

Zeker als die Nederlander niemand minder is dan Rafael Van Der Vaart. De voetballer op rust maakte in het verleden het mooie weer bij onder meer Ajax, Hamburg en Real Madrid. Voor het treffen tussen Manchester City en Atlético Madrid in de Champions League was hij te gast als analist bij Ziggo Sport.

"De Bruyne is gewoon een ongelooflijke speler die alles beheerst in het hedendaagse voetbal", klinkt het lovend. Maar Van der Vaart gaat verder: "Hij is absoluut de beste middenvelder ter wereld, met afstand zelfs. Het gaat allemaal zo makkelijk en hij heeft die buitenkant van Modric ook", denkt Van der Vaart. Daarmee refereert de Nederlander naar de fabuleuze assist van Modric voor Benzema tegen Chelsea in de Champions League.