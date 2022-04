Vanhaezebrouck scherp: "Zelfs als ze ons ten onrechte tot tien man reduceren" en "Iedereen dacht Club - Anderlecht als bekerfinale"

Bij AA Gent en dan vooral bij Hein Vanhaezebrouck is en blijft er nog steeds heel wat vertrouwen, ook al werd play-off 1 gemist. "We lopen over van vertrouwen", klonk het.

AA Gent zette een prachtige reeks neer met 25 op 27 en had daardoor nog bijna play-off 1 gehaald: "Maar Anderlecht zit op basis van het hele seizoen met recht en reden in de top-4, ze hebben het goed gedaan", aldus Hein Vanhaezebrouck. "Ik moet hen daarmee feliciteren, al speelden wij ook goed de voorbije weken. Ik ben trots op mijn spelers en ze hebben het goed gedaan." Tot iets in staat "Iedereen dacht dat Club Brugge en Anderlecht de bekerfinale zouden spelen, maar wij zijn tot veel in staat als we goed zijn. We klopten Club Brugge ook in de competitie, verder haalden ze ook 24 op 27 de voorbije weken." "Dat zegt wel iets. Zelfs als ze ons ten onrechte reduceren tot tien man kunnen we nog wedstrijden winnen", werd verwezen naar drie rode kaarten de voorbije weken die achteraf geen straf opleverden bij de voetbalbond.