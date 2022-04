Yannick Carrasco over Diego Simeone: "Hij is geen defensieve coach, maar hij haat hakjes"

Na de 1-0-nederlaag uit de heenwedstrijd staat Atletico Madrid met de rug tegen de muur tegen Manchester City. Diego Simeone kan woensdagavond wel rekenen op Yannick Carrasco. De Rode Duivel is na drie speeldagen schorsing weer beschikbaar.

In de heenmatch in het Etihad Stadium ging Atletico Madrid, dat bij momenten in een 5-5-formatie voetbalde, met 1-0 onderuit. In gesprek met Pickx + Sport laat Carrasco zijn licht schijnen op Diego Simeone. "Hij heeft maar één doel: de volgende match. Hij is iemand die het voetbal nooit kan loslaten. Ik kan alleen maar respect hebben voor het werk dat hij hier al jaren levert, ook al denk ik dat het niet gezond is om 24/7 met voetbal bezig te zijn."

"Of Simeone een verdedigende coach is? Dat vind ik niet. Ons uitgangspunt is wel altijd om de nul te houden achterin, maar we schuwen de risico's doorgaans niet in balbezit. We hebben verschillende manieren om een resultaat te boeken", aldus de Rode Duivel. "Er zijn tactische richtlijnen die we moeten volgen, maar we zijn geen robots. Het enige waar de coach niet tegen kan, zijn hakjes. Waar hij wel van houdt is een stevige tackle of een gewonnen duel om een counter af te breken. Dan jut hij telkens het publiek op, heerlijk (lacht)."