AA Gent voelt zich geen favoriet: "Maar hebben twee kansen op Europees voetbal"

AA Gent haalde play-off 1 net niet, Anderlecht net wel. Toch maakten de Buffalo's op de slotspeeldag meer indruk dan paars-wit. Wie nu de favoriet is voor de bekerfinale?

"Ik denk niet dat er echt een favoriet is", aldus Julien De Sart na de 5-0 tegen OH Leuven. "Het blijft een beetje 50-50, met een match tussen twee grote ploegen."

"Of wij nu meer favoriet zijn? Neen", gaf Michael Ngadeu aan. "Dit is geen referentiematch voor de bekerfinale, dat wordt opnieuw iets heel bijzonder."

Europa

De beker is wel een doel, ook voor Sven Kums: "We willen er alles aan doen om Europees te spelen en de Beker blijft een prijs. Veel prijzen zijn er niet te pakken in België."

En dat gevoel leeft ook bij de coach: "We hebben onszelf beloond met de bekerfinale, dus nu komen er twee kansen om Europees voetbal te grijpen."