Gewezen CEO Anderlecht duikt op in ... eerstee provinciale

In 2020 was hij negen maanden CEO bij RSC Anderlecht, nu heeft hij een heel andere weg ingeslagen als het gaat over voetbal.

Karel Van Eetvelt kwam van Unizo naar Anderlecht en was er negen maanden de CEO in 2020, alvorens er weer te vertrekken. Raadgever Nu heeft hij volgens Het Nieuwsblad een nieuwe uitdaging binnen het voetbal te strikken, want hij is raadgever van Bornem. Dat is de club uit de gemeente vanwaar Van Eetvelt afkomstig is. Bornem speelt voglend seizoen in de tweede provinciale en zit in financieel lastig vaarwater.