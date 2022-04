📷 Opvallende afwezige bij voorstelling van nieuwe shirtsponsor Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain kondigde vandaag de nieuwe hoofdsponsor GOAT aan. Zij zullen vanaf 1 juli 2022 voor drie jaar op de shirts van de Franse club prijken.

Volgens de Franse sportkrant L’Equipe is met de deal een bedrag van 50 miljoen euro over drie jaar gemoeid. De aandacht ging echter naar een grote afwezige op de foto’s.

Op website van GOAT staat PSG al met de nieuwe truitjes afgebeeld, met Lionel Messi, Neymar, Presnel Kimpembe, Marco Verratti en Achraf Hakimi, maar Kylian Mbappé staat er niet bij.

De Fransman van PSG is einde contract en zou volgens geruchten al een overeenkomst met Real Madrid gesloten hebben.

🆕📲👕



Le @PSG_inside et la plateforme digitale globale et lifestyle @goatapp annoncent un important partenariat pluriannuel, scellant la présence de 𝗚𝗢𝗔𝗧 sur la manche du maillot parisien dès la saison prochaine, avec des collaborations exclusives et innovantes à venir ❤️💙