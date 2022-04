Van Binst eerlijk voor bekerfinale: "Lig daar niet wakker van" en "Hoe noemt dat nu: de Rocky Cup?"

Het minste dat we kunnen zeggen is dat Gille Van Binst een man is met een scherpe mening en scherpe pen. In aanloop naar de bekerfinale komt dat ook nog eens tot uiting.

De laatste jaren werd het stil rond Van Binst, die Parkinson heeft en ook prostaatkanker had. Maar als icoon van Anderlecht heeft hij wel heel veel meegemaakt én weet hij heel veel te vertellen. Bril Toch is hij geen columnist meer: "Ik vond dat ik mezelf begon te herhalen. En het moderne voetbal is veranderd", klinkt het in Het Nieuwsblad. "Hoe heet dat nu, de beker? De Rocky Cup? Ik lig er niet echt wakker van of Gent of Anderlecht zondag gaat winnen. Ik ben een nostalgicus en beperk me nu tot het lezen van krantenartikels. Dat volstaat. Tenminste als ik de juiste bril kan vinden."





