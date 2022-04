Marc Brys maakt balans op en kijkt naar toekomst: "Rapport op bureau van CEO leggen"

Het seizoen van OH Leuven zit erop. En dus is het tijd om te kijken naar de volgende jaargang, nu al. Er is ruimte voor verbetering, zoveel is duidelijk.

"Onze laatste wedstrijd tegen AA Gent was er zeker geentje om vrolijk van te worden", aldus Marc Brys in zijn analyse na het seizoen. "Er was geen lef en geen bereidheid, al was dat op training allemaal anders." Het bilan van OH Leuven is dan ook magerder dan vorig jaar. Vorig seizoen werd OHL 11e met 45 punten en een doelsaldo van 54-59, dit seizoen is de plaats dezelfde maar het puntenaantal 'amper' 41 eenheden en het doelsaldo 47-58. Henry nooit écht vervangen Daarbij moet ook nog de forfaitnederlaag tegen KV Mechelen worden bijgeteld, waardoor er op het veld dus eigenlijk maar 42 doelpunten te vieren vielen. Zeker voorin was het - ondanks een late ontbolstering van Sory Kaba - allemaal wat minder, Thomas Henry werd nooit écht vervangen. "We zullen alles analyseren en tegen het einde van de week zal het rapport klaarliggen op het bureau van de CEO", kondigde Marc Brys aan. Het werk zal ondertussen geleverd zijn en het bouwen richting volgend seizoen kan beginnen.