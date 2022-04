Union bereidt Champion's play-off voor in de Spaanse zon: "Als we eerste plaats moeten afgeven, zou dat zuur zjn"

Het vertrouwde recept: Union gaat zich voorbereiden in de Spaanse zon. Op de Champions' play-off deze keer. Kunnen de Brusselaars hun leidersplaats vasthouden?

Zoals reeds geruime tijd voorzien was, hebben spelers en stafleden van Union SG deze ochtend het vliegtuig genomen naar Spanje. Op een ministage in Alicante gaat Union zich voorbereiden op de Champions' play-off. De ploeg blijft daar tot dinsdagavond. Op maandag zou er nog een oefenwedstrijd gespeeld worden. Tijdens de winter trok Union ook reeds naar Spanje in aanloop naar het tweede deel van het seizoen.

Dante Vanzeir stond vlak voor het vertrek VTM nog te woord en is alvast gewonnen voor het idee van de ministage. "We zijn de ploeg zonder ervaring in de Champions' play-off. Ik denk dat we voorbereid moeten zijn op alles, zodat we ons later niet moeten afvragen: "Hadden we maar dit of dit gedaan". Ik denk dat het een positieve ervaring is in de laatste rechte lijn richting play-offs."

Het hele seizoen is al een verrassing voor ons

Al is het uiteraard niet zo dat Union nu ineens het geweer volledig van schouder gaat veranderen. "Het hele seizoen is al een verrassing voor ons. Ik denk niet dat we de play-offs anders gaan voorbereiden. We gaan zien dat we er zelf allemaal klaar voor zijn en match per match bekijken hoe het gaat lopen. We moeten alle details op een rijtje zetten en dan gewoon knallen."

Vanzeir onderstreept ook met welke ambities Union naar de Champions' play-off trekt. "Het hoogst haalbare, dat is duidelijk. Als we vierde worden, zou het seizoen nog geslaagd zijn, maar je wil die eerste plaats zo lang mogelijk vasthouden. Als we die plaats moeten afgeven, zou dat zuur zijn. We gaan er alles aan doen om zo hoog mogelijk te eindigen."